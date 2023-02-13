السعودية اليوم / وفد من مجلس الشورى يزور جامعة نجران



نجران 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

زار وفد من أعضاء لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، اليوم -جامعة نجران، للاطلاع على الخدمات التعليمية والتدريبية التي تقدمها للطلاب والطالبات في مختلف الكليات والأقسام بالجامعة.

وكان في استقبالهم رئيس الجامعة ، وعدد من وكلاء الجامعة، ومنسوبيها.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري خلال استقباله أعضاء مجلس الشورى، أن الجامعة حققت العديد من المنجزات على مختلف الأصعدة أسهمت في حصولها على مراتب متقدمة في العديد من التصنيفات العالمية، إلى جانب أدوارها التعليمية والتدريبية، مشيراً إلى مواكبة الجامعة لرؤية المملكة 2030 من خلال الاستثمار في الإنسان وتجويد مخرجات الجامعة تلبيةً لاحتياجات سوق العمل والمساهمة في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة.

وتجول وفد المجلس على مركز أبحاث النانو والمواد المتقدمة، حيث اطلعوا على أجهزة المركز ودورها في خدمة الباحثين، وكذلك عدد الأبحاث الذي قدمها المركز، كما زار الوفد عمادة شؤون الطلاب والخدمات الطلابية والمراكز التعليمية التي تُسهم في خلق بيئة تعليمية محفزة خلال مراحل تحصيلهم العلمي.

كما شملت الزيارة مكتبة الأمير مشعل بن عبدالله المركزية، واطلعوا على ما تحتويه من مصادر معلومات وخدمات رقمية، ثم عقد الوفد اجتماعا بقيادات الجامعة.

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16:50ت م

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