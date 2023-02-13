

ينبع 22رجب 1444هـ الموافق 13فبراير 2023م واس

رأس محافظ ينبع رئيس اللجنة التنفيذية للحج والعمرة سعد السحيمي , اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للحج والعمرة، بحضور مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن .

وناقش الاجتماع اعتماد مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بمحافظة ينبع كمطار معتمد للحج والعمرة .

وأكد المحافظ أهمية بذل الجهود وتوفير الطاقات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن .

//انتهى //

16:50ت م

0147





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة الحج بينبع تناقش اعتماد مطار الأمير عبد المحسن كمطار معتمد للحج والعمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.