السعودية اليوم / توقيع مذكرة تفاهم بين "الحياة الفطرية" و "الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص"



الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

وقّع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص مذكرة تفاهم لتطوير وتعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين، وتوحيد الجهود للمحافظة على البيئة البحرية وموائلها بشكل عام وعلى بيئة الشعاب المرجانية على نحو خاص، لأهميتها في الحفاظ على التنوع الإحيائي البحري، والحد من الآثار السلبية المهددة لها من بعض الأنشطة البحرية.

ووقع الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان.

وتضمنت المذكرة التعاون بين الجانبين في عدة مجالات منها المشاركة والتعاون في فعاليات وحملات إعادة تأهيل البيئة البحرية والساحلية إضافة إلى التعاون في إطلاق حملات توعوية مجتمعية للمحافظة على البيئة البحرية.

كما شملت الاتفاق على مشاركة الاتحاد بالبيانات المدخلة والخاصة بالتنوع الإحيائي لإثراء قاعدة البيانات في المركز، والتعاون لتلبية الحالات الطارئة والكوارث البحرية المتعلقة بالبيئة والمندرجة تحت اختصاص المركز.

وتنص المذكرة على المشاركة في تقييم مواقع الغوص ونشر الوعي بين مراكز الغوص التابعة للاتحاد بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية، والعمل مع المركز لمنع استخدام الأدوات والمعدات المحظورة في

كما تضمنت العمل على إعداد برامج تطويرية لأعضاء الاتحاد للإسهام في تنفيذ أهداف المركز الإستراتيجية ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة البحرية والساحلية من كائنات فطرية وشعاب مرجانية وغيرها.

// انتهى //

16:32ت م

0142



الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسوقّع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص مذكرة تفاهم لتطوير وتعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين، وتوحيد الجهود للمحافظة على البيئة البحرية وموائلها بشكل عام وعلى بيئة الشعاب المرجانية على نحو خاص، لأهميتها في الحفاظ على التنوع الإحيائي البحري، والحد من الآثار السلبية المهددة لها من بعض الأنشطة البحرية.ووقع الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان.وتضمنت المذكرة التعاون بين الجانبين في عدة مجالات منها المشاركة والتعاون في فعاليات وحملات إعادة تأهيل البيئة البحرية والساحلية إضافة إلى التعاون في إطلاق حملات توعوية مجتمعية للمحافظة على البيئة البحرية.كما شملت الاتفاق على مشاركة الاتحاد بالبيانات المدخلة والخاصة بالتنوع الإحيائي لإثراء قاعدة البيانات في المركز، والتعاون لتلبية الحالات الطارئة والكوارث البحرية المتعلقة بالبيئة والمندرجة تحت اختصاص المركز.وتنص المذكرة على المشاركة في تقييم مواقع الغوص ونشر الوعي بين مراكز الغوص التابعة للاتحاد بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية، والعمل مع المركز لمنع استخدام الأدوات والمعدات المحظورة في رياضة الغوص ورياضة صيد الأسماك.كما تضمنت العمل على إعداد برامج تطويرية لأعضاء الاتحاد للإسهام في تنفيذ أهداف المركز الإستراتيجية ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة البحرية والساحلية من كائنات فطرية وشعاب مرجانية وغيرها.// انتهى //16:32ت م0142

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / توقيع مذكرة تفاهم بين "الحياة الفطرية" و "الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.