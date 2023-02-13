

الخرطوم 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

أكّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "أوتشا"، أن 5.6 ملايين سوداني تلقوا الأدوية والإمدادات الطبية من المنظمات خلال عام 2022.

وقال المكتب الأممي، في بيان اليوم، إن شركاء قطاع الصحة قدموا الأدوية والإمدادات الطبية لـ 5.6 ملايين سوداني، مشيراً إلى أن هذه الإحصائية تشمل 3.6 ملايين شخص في إقليم دارفور، وتُعادل 65% من إجمالي المساعدة في السودان.

وأضاف، أن شخصًا واحدًا من بين كل ثلاثة أشخاص في إقليم دارفور، تلقى الأدوية والإمدادات الطبية من منظمتي الصحة العالمية ورعاية الطفولة "يونيسيف" إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية في 2022، موضحاً أن الأمم المتحدة مولت خطة الاستجابة الإنسانية في قطاع الصحة بنسبة 63.7%، حيث تلقت 89.8 مليون دولار من إجمالي المتطلبات البالغة 141.1 مليون دولار.

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16:22ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أوتشا تؤكد أن 5.6 ملايين سوداني حصلوا على مساعدات صحية في العام الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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