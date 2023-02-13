السعودية اليوم / رئيس هيئة "الغذاء والدواء" يفتتح مؤتمر جمعية معلومات الأدوية (DIA)



الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

افتتح معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مؤتمر جمعية معلومات الأدوية (DIA) الشرق الأوسط الأول في الرياض، الذي يُعقد خلال المدة 13 - 14 فبراير 2023 بالشراكة مع "الهيئة".

ويركّز المؤتمر على المبادرات الإقليمية والدولية الفعالة، ويعمل على تعزيز الحوار والتعاون للنهوض بالرعاية الصحية الإقليمية، وتطوير الحلول على مدار دورة حياة الدواء (Lifecycle

management)، من خلال تبادل أفضل الممارسات وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه القطاع الدوائي في المنطقة.

كما يسلّط المؤتمر الضوء عبر جلسة حوارية "سعودي تاونهول" على الجهود التي تبذلها المملكة لدعم وزيادة وصول الأدوية المبتكرة للمرضى مثل مسار الأدوية الواعدة، ودور الخطة الوطنية للصناعة في ضمان الأمن الدوائي، بالإضافة إلى المبادرات المتعلقة بتوفر الأدوية في المملكة والدور الفعال الذي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء لتحقيق أهداف ومرتكزات رؤية 2030 .

وتحظى الجلسة بحضور ومشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية مثل وزارات (الصناعة والثروة المعدنية ، الاستثمار ، الصحة)، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وجامعة الملك عبد العزيز، إضافةً إلى ممثلين من القطاع الخاص المحلي والدولي.

يذكر أن المؤتمر تشارك فيه منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية إقليمية وقادة الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وأكاديميين وممثلو المرضى، ويغطي برنامجه ثمانية مسارات تشمل الابتكار والتقارب التنظيمي والكيمياء والتصنيع والتحكم (CMC) والجودة والتيقظ الدوائي والوصول وغيرها.

// انتهى //

16:04ت م

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