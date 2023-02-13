السعودية اليوم / 4 ساعات جراحية لتوسيع صمام رضيع بمنطقة جازان



جازان 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

تمكن فريق طبي مختص في جراحة قلب الأطفال بمنطقة جازان من إنهاء معاناة رضيع بإجراء تدخل جراحي دقيق استمر لمدة 4 ساعات تكلل ولله الحمد بالنجاح, وذلك بعد عدم اجتيازه فحص القلب المعتمد لفحص جميع المواليد وفق إجراءات الوزارة المعتمدة.

وأوضحت صحة جازان أن أطباء قسطرة قلب الأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر وأطباء العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى جازان العام نجحوا في إنها معاناة رضيع يبلغ من العمر 7 أيام, وذلك بإجراء قسطرة قلبية لتوسيع الصمام الرئوي في عملية طارئة وبعد إجراء فحص للقلب بواسطة جهاز أشعة الإيكو تبين بأن الرضيع يعاني من تضيق حاد وطارئ للصمام الرئوي بالقلب مع نزول نسبة الأوكسجين.

وأكدت أنه تم إعداد خطة علاجية وتنويمه في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى جازان والبدء في تنفيذ الخطة العلاجية التي تم إعدادها من قبل أطباء العناية المركزة لحديثي الولادة وأطباء القسطرة القلبية والتي تتضمن البدء في إعطاء الرضيع علاج البروستين عن طريق الوريد بهدف استقرار حالته الصحية ومن ثم إحالته الى مستشفى الأمير محمد بن ناصر.

وأشارت إلى أنه بعد استكمال التنسيقات تم نقل الرضيع من مستشفى جازان العام بواسطة سيارة الإسعاف المخصصة لنقل مرضى حديثي الولادة والمزودة بكافة التجهيزات الطبية اللازمة وتحويله إلى قسم القسطرة القلبية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر وإجراء كافة الفحوصات اللازمة والدقيقة تم إدخاله الى غرفة العمليات وإجراء قسطرة قلبية تم فيها توسيع الصمام الرئوي ومن ثم نقل الرضيع إلى قسم العناية المركزة لحديثي الولادة من أجل المتابعة المباشرة من قبل أطباء العناية المركزة لحديثي الولادة.

الجدير بالذكر أن فريق قسطرة قلب الأطفال أجرى 85 عملية قسطرة قلبية للأطفال منذ بداية عام 2022 وحتى منتصف شهر فبراير من العام الحالي 2023م.

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15:44ت م

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