

جدة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف وحدة من القوات المسلحة لجمهورية النيجر في محيط بلدة انتاغامي غربي البلاد.

وأكدت المنظمة دعمها لجمهورية النيجر حكومة وشعبًا في جهودها لتعزيز الأمن والسلم والاستقرار في البلاد.

// انتهى //

15:42ت م

0122





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي غربي النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.