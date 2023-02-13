السعودية اليوم / صحة الجوف تنظم مبادرة "إجراء عمليات العيون المسائية"



سكاكا 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

نظم التطوع الصحي بصحة الجوف "مبادرة إجراء عمليات العيون المسائية" أمس, بالتعاون مع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف.

وانطلقت المبادرة التي تهدف إلى تقليل قوائم الانتظار عبر إجراء عمليات جراحية وقت المساء, وتستمر لمدة 5 أيام سيتم من خلالها إجراء 30 عملية جراحية للعيون منها إزالة الماء الأبيض، والجفن وإزالة ظفر العين, حيث بلغ عدد المتطوعين 27 متطوعًا من الطواقم الطبية التي شملت استشاريين جراحة عيون، وأطباء تخدير وتمريض، وخدمات مساندة.

ويأتي ذلك ضمن جهود التطوع الصحي بصحة الجوف لمبادرات نوعية تسهم بتحسين الخدمات العلاجية والوقائية للمرضى بالمنطقة.

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15:23ت م

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