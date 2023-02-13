السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة



الباحة 21 رجب 1444هـ الموافق 12فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة منصور الغامدي وعددًا من مسؤولي الفرع .

واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي للفرع والذي يحتوي على أبرز الأعمال التي نفذت خلال الفترة الماضية ومن ضمنها دعم أعمال مشروع تعداد

وأكد سموه أهمية ما تقوم به الهيئة العامة للإحصاء من جهود متصلة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وانعكاساتها على البرامج التطويرية والتنموية التي توليها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - , دعمها واهتمامها بما يحقق للوطن والمواطن الخير والنماء .

//انتهى//

15:21ت م

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الباحة 21 رجب 1444هـ الموافق 12فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة منصور الغامدي وعددًا من مسؤولي الفرع .واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي للفرع والذي يحتوي على أبرز الأعمال التي نفذت خلال الفترة الماضية ومن ضمنها دعم أعمال مشروع تعداد السعودية 2022 وتنفيذ عدد من المسوح الإحصائية المستمرة والدورية المتعلقة بالخصائص السكانية والحيوية والإقتصادية والإجتماعية، ودعم كافة العملاء بالبيانات الإحصائية التي تقدمها الهيئة العامة للإحصاء .وأكد سموه أهمية ما تقوم به الهيئة العامة للإحصاء من جهود متصلة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وانعكاساتها على البرامج التطويرية والتنموية التي توليها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - , دعمها واهتمامها بما يحقق للوطن والمواطن الخير والنماء .//انتهى//15:21ت م0117

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