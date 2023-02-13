شكرا لقرائتكم خبر عن عرض جديد من الهلال يُربك حسابات ميسي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادى الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، العمل خلال الفترة الحالية على إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بالانضمام إلى صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الهلال يتمسك بالتعاقد مع ميسي

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة الهلال، تواصل السعى للحصول على خدمات أسطورة كرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل التفوق على جميع المنافسين في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأكدت صحيفة "سبورتس فايندنج" الأمريكية، أن ليونيل ميسي ليس قريبًا تمامًا من الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية واللعب في صفوف إنتر ميامي.

وأوضحت بعض التقارير على أن الهلال عرض على ميسي مبلغ 500 مليون دولار، ما يعادل 2 مليار ريال سعودي، مازال قيد البحث بالنسبة للأرجنتيني في الوقت الحالي، والذي سيمتد لموسمين.

تأثير عرض الهلال على ميسي

ميسي الذي اشترى منزلًا في مدينة ميامي، أصبح مستقبله مرتبكًا في الفترة الأخيرة بعد عرض الهلال، الذي غير من جميع خطط الأرجنتيني للمواسم القليلة المتبقية في مسيرته.

المصادر تؤكد إلى أن راتب ليونيل ميسي مع الهلال سيتفوق على ما يحصل عليه البرتغالي رونالدو مع النصر.

وسيصبح ليونيل ميسي مروجًا لملف المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2030 في حال قبل بعرض الهلال.

ميسي ذكر سابقًا بأنه يمتلك حلمًا بالعودة إلى الأرجنتين واللعب لفريق نيول أولد بويز الذي بدأ خلاله مسيرته ولكن يبدو وأن خطط الأرجنتيني على وشك التغير تمامًا.