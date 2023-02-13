شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية السعودية تعلن تأجيل مباراة الهلال والفيحاء لأجل غير مسمى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت رابطة الأندية السعودية في الدوري السعودي للمحترفين، عن تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره نادي الفيحاء، المقررة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، حتى إشعار آخر.

تأجيل مباراة الهلال ضد الفيحاء في الدوري السعودي

وكانت قد وافقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على طلب تأجيل مباراة الفيحاء والهلال، والتي كانت مقررة يوم الأربعاء المقبل، إلى وقت آخر، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدراسة الطلب الذي ورد إليها من نادي الهلال.

وكشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن قرارها، عقب الاجتماع مع لجنة المسابقات، وأخذ المرئيات من جميع الجهات المعنية، ثم الموافقة على تأجيل المباراة.

الهلال يحقق فضية كأس العالم للأندية

والجدير بالذكر أن بعثة الهلال، قد عادت مساء أمس الأحد، إلى الرياض، عقب انتهاء المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب، حيث حقق الهلال إنجازًا تاريخيًا بالفوز بالميدالية الفضية بالبطولة، لأول مرة في تاريخ الأندية السعودية.