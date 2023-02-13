السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يكرّم مواطنتين لتبرعهما بجزء من كبديهما لأحد المرضى



بريدة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم المتبرعتين، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبد الرحمن الوزان، والرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور سلطان الشايع، ومدير عام الشؤون الصحية بالقصيم بالإنابة صالح الحجيلان، ومدير جمعية كبدك عبدالعزيز الحميد.

وأشاد سموه بالدور الإنساني والنبيل الذي جسدته المواطنتان باستشعارهما المسؤولية تجاه إنقاذ مرضى بالكبد، من خلال تبرعهما بجزء من كبدهما، مؤكداً أن ما قامتا به يعكس قمة النبل الذي يبذله ويقدمه أبناء هذه البلاد المباركة المخلصون تجاه المرضى المحتاجين، موجهاً بتسمية المتبرعتين كسفيرات للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد بالقصيم تقديراً على هذا العمل الإنساني النبيل.

وقال سموه : إن هذا العمل الإنساني النبيل يجسد روح الوطنية وحب الخير، ومدعاة للفخر والسعادة أن نرى من أبناء وبنات هذا الوطن من يبادرون لمثل هذه الأعمال الخيرة والإنسانية التي هي محل التقدير والاعتزاز من الجميع، مشيداً بالجهود التي تقدمها الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك" والعاملين فيها وما يقدمونه من خدمات إنسانية جليلة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وصلاح.

ويأتي التكريم ضمن الجهود المجتمعية التي تقوم بها الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد نحو تشجيع المبادرات الخيرية والاجتماعية لدى أفراد المجتمع وتكريس مبدأ التكافل والتكامل بين عناصر المجتمع الواحد للحث على التبرع.

// انتهى //

14:02ت م

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بريدة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك"، المواطنتين جواهر الحقيل، ومنيرة المزعل، وذلك لتبرعهما بجزء من كبديهما لأحد المرضى.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم المتبرعتين، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبد الرحمن الوزان، والرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور سلطان الشايع، ومدير عام الشؤون الصحية بالقصيم بالإنابة صالح الحجيلان، ومدير جمعية كبدك عبدالعزيز الحميد.وأشاد سموه بالدور الإنساني والنبيل الذي جسدته المواطنتان باستشعارهما المسؤولية تجاه إنقاذ مرضى بالكبد، من خلال تبرعهما بجزء من كبدهما، مؤكداً أن ما قامتا به يعكس قمة النبل الذي يبذله ويقدمه أبناء هذه البلاد المباركة المخلصون تجاه المرضى المحتاجين، موجهاً بتسمية المتبرعتين كسفيرات للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد بالقصيم تقديراً على هذا العمل الإنساني النبيل.وقال سموه : إن هذا العمل الإنساني النبيل يجسد روح الوطنية وحب الخير، ومدعاة للفخر والسعادة أن نرى من أبناء وبنات هذا الوطن من يبادرون لمثل هذه الأعمال الخيرة والإنسانية التي هي محل التقدير والاعتزاز من الجميع، مشيداً بالجهود التي تقدمها الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك" والعاملين فيها وما يقدمونه من خدمات إنسانية جليلة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وصلاح.ويأتي التكريم ضمن الجهود المجتمعية التي تقوم بها الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد نحو تشجيع المبادرات الخيرية والاجتماعية لدى أفراد المجتمع وتكريس مبدأ التكافل والتكامل بين عناصر المجتمع الواحد للحث على التبرع.// انتهى //14:02ت م0094

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.