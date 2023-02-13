السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل قائد قوة طريف



عرعر 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم, قائد قوة طريف اللواء عبدالحفيظ العتيبي, بمناسبة تعيينه قائداً للقوة.

وتمنى سموه للواء العتيبي التوفيق في أداء مهامه ولجميع أفراد القوة لخدمة الدين والوطن.

// انتهى //

13:53ت م

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