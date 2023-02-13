السعودية اليوم / أمانة منطقة حائل تطلق حملة إزالة المخلفات ومواد الهدم مجهولة المصدر ببلدية بقعاء



حائل 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

أطلقت أمانة منطقة حائل ممثلة ببلدية محافظة بقعاء أمس، حملة إزالة المخلفات ومواد الهدم مجهولة المصدر في أحياء المحافظة والقرى التابعة لها، بحضور رئيس بلدية محافظة بقعاء المهندس طلال الشريف.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقعاء أن الحملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة ونشر الوعي البيئي والقضاء على ظاهرة "التشوه البصري" وإزالة مخلفات البناء داخل الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة.

وأضاف أن بلدية محافظة بقعاء كثفت خلال الفترة الأخيرة الأدوار الرقابية والإجراءات النظامية المتعلقة بتحسين المشهد البصري وذلك وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لمدن مميزة وجاذبة.

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