

أبهـا 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

نجح فريق طبي بمستشفى محايل العام، من زراعة عدسة متعددة البُؤَر لمريضة تعاني من ماء أبيض، نتج عنه عتامة في عدسة العينين مما أثر على جودة الرؤية بالشكل الصحيح .

وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لزراعة عدسة، وإجراء التدخل الجراحي في المرحلة الأولى على العين اليمنى، حيث تسهم هذه العملية من تحسن الرؤية للأجسام القريبة والبعيدة دون الحاجة إلى استخدام نظارات طبية بعد العملية ، وتمت العملية بنجاح - ولله الحمد- والمريضة بصحة جيدة، وتم وضع خطة علاجية مستقبلية خلال أسبوعين لإجراء تدخل جراحي لزراعة عدسة متعددة البُؤَر للعين اليسرى بالتقنية نفسها .

وتجرى هذه الجراحة النوعية لأول مرة بمستشفى محايل العام ، ضمن برامج الدوام الجزئي للأطباء الاستشاريين الذي يتيح الاستفادة من خبراتهم ضمن أهداف صحة عسير وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة إلى المستفيدين من الخدمات الصحية في مناطق تواجدهم، وتمكينهم من تلقي الخدمات الصحية المطلوبة على الوجه الأمثل.

// انتهى //

13:45ت م

0084





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زراعة عدسة متعددة البُؤَر في العين لمريضة بمستشفى محايل العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.