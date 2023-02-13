السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس أمناء جامعة رياض العلم



الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس مجلس أمناء جامعة رياض العلم الدكتور عبدالله بن ركيب الشمري ورئيس جامعة رياض العلم المكلف الدكتور محمد بن عبدالله الرافعي ومسؤولي الجامعة.

واستمع معاليه إلى شرح عن أعمال الجامعة ونشاطاتها وبرامجها ومبادراتها في تحقيق رسالتها التعليمية وإسهاماتها العلمية لخدمة المجتمع.

// انتهى //

13:22ت م

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