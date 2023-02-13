السعودية اليوم / "البيئة" تقدّم 2.92 مليون استشارة زراعية في 64 مجالًا خلال 2022



الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

كشف تقرير حديث صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تقديم أكثر من (2.92) مليون استشارة زراعية شملت (64) مجالًا عبر تطبيق "مرشدك الزراعي" خلال 2022م.

وأوضح التقرير، أن عدد المزارعين المسجلين الذين استفادوا من التطبيق بلغ نحو (233) ألف مزارعًا بنهاية العام الماضي، بينما بلغ عدد المرشدين الزراعيين الذين يقومون بتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية في المجالات الزراعية للمزارعين نحو (388) مرشدًا زراعيًا، كما تم تنفيذ حوالي (965) تحليلًا للتربة والمياه من خلال التطبيق، بالإضافة إلى أنشطة إرشادية وتفاعلية بمشاركة (22) خبيرًا من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، و(19) خبيرًا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبالتعاون مع (13) فرعًا للوزارة، وثلاث جامعات شملت (جامعة الملك خالد، وجامعة الملك سعود، وجامعة القصيم).

وأكد أن التطبيق يقدم عددًا من الخدمات الإلكترونية، من ضمنها معرفة أسعار السلع والخدمات في (24) سوقًا للنفع العام، حيث استقبل خلال العام الماضي أكثر من (729.86) ألف مكالمةً واردةً، وقدم أكثر من (1.58) مليون رسالة إرشادية نصية، ونحو (432.05) ألف استشارة في قسم "اسأل عن نبات أو آفة"، و(120) تنبيهًا للطقس، وتم نشر (5268) مادة إرشادية وخبرية في التطبيق، بجانب بث (175) حلقة إرشادية مباشرة، كما تم تنفيذ (136) ورشة عمل، وتنظيم (34) دورة تدريبية متخصصة.

يذكر أن تطبيق "مرشدك الزراعي" يقدم خدمات إلكترونية متنوعة وأقسام؛ تغطي جميع جوانب الإرشاد الزراعي، وتقدم للمستفيدين في مناطق المملكة المختلفة، منها: (طلب زيارة مزرعة، أحوال الطقس، تحاليل التربة والمياه، أسعار الخضار والفواكه، المكتبة الرقمية، اسأل عن نبات أو آفة، اطلب استشارة، المرشد الذكي، آفات شجرة البن، أسئلة وأجوبة إرشادية، المفكرة الزراعية، البث المباشر).

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12:59ت م

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