شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يستقر على بديل ميسي فى الصيف.. لاعب مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية، حول إمكانية تعاقد الهلال السعودي فى الموسم المقبل، مع النجم المصري محمد صلاح، كخطة بديلة فى حالة إستمرار ميسي على موقفه، بعدم الخروج من الدوريات الأوروبية فى نهاية مسيرته الكروية.

وأضافت التقارير أن الهلال منفتح لضم صلاح بنهاية الموسم الجاري، فى ظل الأوضاع الحالية داخل ليفربول، وترحب الفريق الإنجليزي بفكرة رحيل صلاح خلال المرحلة القادمة، إذا لم يتمكن الفريق من المشاركة فى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وأكدت بعض المصادر المقربة من إدارة الهلال أن مبلغ الصفقة المتوقع فى صلاح والذي يتراوح بين 50- 80 مليون يورو، وفقا للتقارير الصادرة من ليفربول، لن تكون عاملا صعبا أمام مسئولي الزعيم فى حسم التفاوض مع اللاعب خلال المرحلة المقبلة.



الاتحاد يهدد صفقة الهلال المنتظرة

ودخل نادي إتحاد جدة فى مفاوضات مباشرة مع صلاح خلال الفترة الماضية، إستنادا لوجود الثنائي المصري حجازي وحامد ضمن صفوف العميد فى الفترة الحالية، مما قد يرجح كفة الاتحاد عن الهلال فى المراحل التفاوضية النهائية، فى حالة موافقة صلاح على الإنضمام لدوري روشن السعودي.



موقف صلاح من العروض العربية

ومن جانبه، لا يحبذ صلاح فكرة الإنضمام إلى أحد الفرق العربية فى الفترة الحالية، أيا كانت الإغراءات التى سيتم وضعها له، واكن لم يغلق الباب بشكل نهائي أمام التواجد فى الدوري السعودي.

حيث يمنح اللاعب الافضلية لعرضي باريس وريال مدريد فى الفترة المقبلة، على الإنضمام إلى أحدهما فى نهاية الموسم الجاري.