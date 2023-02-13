شكرا لقرائتكم حساب المواطن: 3 خطوات لإعادة التسجيل حال تجاوز مدة الاعتراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وقال برنامج حساب متابعات الخليج 365، في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، إن الخطوات تتضمن ما يلي:

– تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية

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– ثم التوجه إلى دراسة الأهلية

– بعدها يتم الضغط على أيقونة “إعادة تقديم الطلب”.

وبين أنه سيتم إدراج المستفيد في الدعم حال انطباق شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق عليه، كما يمكن معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

دعم شهر فبراير

وقبل أيام، أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.

عدد أرباب الأسر المستفيدة

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 80%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 533 ألف مستفيد، مشكلين 20% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.