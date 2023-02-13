السعودية اليوم / مكتب براءات الاختراع بمجلس التعاون يشارك في المعرض الدولي الثالث عشر للاختراعات في الشرق الأوسط بدولة الكويت



الكويت 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بمكتب براءات الاختراع في المعرض الدولي الثالث عشر للاختراعات في الشرق الأوسط، الذي ينظمه النادي العلمي الكويتي خلال الفترة 12-15 فبراير 2023، بدولة الكويت .

وتهدف المشاركة إلى الإسهام في دعم الابتكار والاختراع بين مواطني دول مجلس التعاون، وتعزيز الوعي بأهمية الابتكار وحفظ حقوق الملكية الفكرية في النمو الاقتصادي المستدام المبني على المعرفة.

وخلال المشاركة قدمت الأمانة العامة لمجلس التعاون جائزة مكتب براءات الاختراع لدعم الابتكار والاختراع لأفضل ثلاثة مخترعين من مواطني دول مجلس التعاون وقدرها خمسون ألف ريال سعودي مقسمة إلى ثلاث جوائز، الجائزة الأولى 25 ألف ريال، الجائزة الثانية 15 ألف ريال، الجائزة الثالثة 10 آلاف ريال، بهدف تحفيزهم لابتكار المزيد من الاختراعات المتميزة وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء بالمستثمرين وذوي الاختصاص لتطوير اختراعاتهم وتسويقها.

واختارت الأمانة العامة الاختراعات المشاركة في المعرض عن طريق فريق مختص من المحكمين في مكتب براءات الاختراع لاختيار الأفضل من ضمن الاختراعات التي تم التقدم بها وهم، المخترع حارب درويش الشحي عن اختراعه "نظام لتوفير معلومات تتعلق بالموقع" من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن مملكة البحرين المخترعة آمنة هاني المولاني عن اختراعها "الحذاء الذكي"، والمخترع محمد محمود عبدالعال عن اختراعه "مبرد خزانات المياه عن طريق الطاقة الشمسية بدون بطاريات"، ومن المملكة العربية

// انتهى //

11:15ت م

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الكويت 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسشاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بمكتب براءات الاختراع في المعرض الدولي الثالث عشر للاختراعات في الشرق الأوسط، الذي ينظمه النادي العلمي الكويتي خلال الفترة 12-15 فبراير 2023، بدولة الكويت .وتهدف المشاركة إلى الإسهام في دعم الابتكار والاختراع بين مواطني دول مجلس التعاون، وتعزيز الوعي بأهمية الابتكار وحفظ حقوق الملكية الفكرية في النمو الاقتصادي المستدام المبني على المعرفة.وخلال المشاركة قدمت الأمانة العامة لمجلس التعاون جائزة مكتب براءات الاختراع لدعم الابتكار والاختراع لأفضل ثلاثة مخترعين من مواطني دول مجلس التعاون وقدرها خمسون ألف ريال سعودي مقسمة إلى ثلاث جوائز، الجائزة الأولى 25 ألف ريال، الجائزة الثانية 15 ألف ريال، الجائزة الثالثة 10 آلاف ريال، بهدف تحفيزهم لابتكار المزيد من الاختراعات المتميزة وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء بالمستثمرين وذوي الاختصاص لتطوير اختراعاتهم وتسويقها.واختارت الأمانة العامة الاختراعات المشاركة في المعرض عن طريق فريق مختص من المحكمين في مكتب براءات الاختراع لاختيار الأفضل من ضمن الاختراعات التي تم التقدم بها وهم، المخترع حارب درويش الشحي عن اختراعه "نظام لتوفير معلومات تتعلق بالموقع" من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن مملكة البحرين المخترعة آمنة هاني المولاني عن اختراعها "الحذاء الذكي"، والمخترع محمد محمود عبدالعال عن اختراعه "مبرد خزانات المياه عن طريق الطاقة الشمسية بدون بطاريات"، ومن المملكة العربية السعودية المخترعة عائشة حسن عليمي عن اختراعها " فحص تشخيصي بسيط للكشف عن الاعتلال في بعض الكروموسومات لدى الأجنة الملقحة خارج الرحم"، والمخترعة أسماء صبري الحربي عن اختراعها "جهاز تسريع التئام الجروح"، ومن سلطنة عمان المخترع سالم عبدالله الكعبي عن اختراعه "مصنع الأصباغ الذكي الصديق للبيئة"، والمخترعة بلقيس سالم الحوسنية عن اختراعها " انترلوك بيئي"، ومن دولة قطر المخترع محمد على المهندي عن اختراعه "نظام التحقيق الذكي فى حوادث السيارات"، والمخترع سالم عبدالله الشهواني عن اختراعه "القسطرة البولية الرياضية "، ومن دولة الكويت المخترع حسين محمد بو مجداد عن اختراعه"أداة فتح الأبواب للطوارئ"، والمخترعة دانة عادل توفيقي عن اختراعها "جهاز قياس القوام ثلاثي الأبعاد".// انتهى //11:15ت م0042

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