السعودية اليوم / وفد من نادي القانون للطالبات بجامعة الملك سعود يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض



الرياض 22 رجب 1444هـ الموافق 13 فبراير 2023م واس

زار وفد من نادي القانون للطالبات بجامعة الملك سعود، مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض، الذي يعدّ أحد أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وقدّم المركز للطالبات نبذة تعريفية عن الخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين في المنطقة.

يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض يخدم (22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض، ووحد عمل (62) غرفة عمليات في مكان واحد وبرقم طوارئ موحد هو (911)، ويختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعدد من الجهات الأمنية والخدمية.

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11:11ت م

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