شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنتقال رونالدو إلى الهلال فى الصيف.. مفاجأة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن مفاجأة مدوية بإحتمالية رحيل رونالدو إلى الهلال فى الصيف المقبل، والرحيل عن النصر، خاصة بعد المستوي الرائع الذي ظهر عليه الزعيم أمام ريال مدريد فى نهائي مونديال الأندية.

حيث لاقي مستوي الهلال فى هذه المباراة على إعجاب النجم البرتغالي رونالدو، والذي كان لا يتوقع أن يقوم الفريقي الهلالي بهز شباك مدريد بثلاثة أهداف، لا سيما أن الفريق المدريدي فى مثل هذه المواجهات النهائية، لا يتعرض إلى هذا الكم الهائل من الأهداف بسهولة.

وأضاف خوسيه فيليكس فى تقريره الأخير، أن رونالدو لا يستبعد فكرة إنتقاله إلى الهلال فى المرحلة القادمة، فى حالة عدم ظهور النصر بشكل قوي فى المحافل الدولية، مثلما فعل الهلال، والذي شارك فى مونديال الأندية لنسختين على التوالي.



خطة رونالدو للرحيل عن النصر

وأفادت بعض المصادر المقربة من اللاعب، أنه يمتلك بعض الشروط الخاصة فى عقده، والتى تتيح له فسخ تعاقده مع الفريق النصراوي والرحيل، فى حالة عدم المشاركة فى البطولات الكبري مثل دوري أبطال آسيا، ومونديال الأندية، بل وحتمية المنافسة والحصول على بطولة واحدة على الأقل.

ومن ثم فإن رحيل رونالدو عن النصر لن يكون عائقا أمام اللاعب، مما قد يجعله يبوم بالإنتقال إلى الهلال، أو العودة من جديد للدوري الإنجليزي، وترك تلك المغامرة التى أقحم بها نفسه مؤخرًا.