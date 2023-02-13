السعودية اليوم / "سعود الطبية" : أكثر من 60 ألف تقرير طبي في السعودية اليوم 2022م



الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

أصدرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بقسم التقارير الطبية أكثر من 60 ألف تقرير طبي، بمختلف فئاته للمراجعين والمرافقين، وذلك في عام 2022م.

وأوضح تجمع الرياض الصحي الأول أن هذه الجهود تأتي مواصلة لخدمات المدينة المقدمة للمراجعين كافة، وحرصًا على أن تكون متميزة، من خلال استقبال طلبات التقارير وإعدادها وتسليمها لطالبيها، مشيراً إلى أن التقارير اشتملت على الإجازات المرضية، والمرافقة، وخدمات تفاعلية للمرضى، وتقارير مختلفة منها: تقارير شخصية والمحاكم، الشرطة والمرور، المواليد، الزواج، تقدير العمر، صلاحية العمل، الضمان الاجتماعي والإفراج الصحي، وتقارير لجهات حكومية أخرى بناء على الخطاب الصادر من الجهة الطالبة للتقرير الطبية على حسب المعايير المطلوبة.

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10:55ت م

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