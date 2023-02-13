السعودية اليوم / "الأرصاد": أتربة مثارة على منطقة الباحة



الباحة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على منطقة الباحة اليوم, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل محافظة المخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى السادسة مساءً.

// انتهى //

10:11ت م

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