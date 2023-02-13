السعودية اليوم / التدريب التقني والمهني توقع 3 اتفاقيات لتطوير المناهج وتوفير فرص عمل للخريجين



الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ثلاثة اتفاقيات لتجويد المخرجات وتطوير المناهج وتوفير فرص عمل للخريجين، وذلك على هامش مؤتمر Leap 2023 الذي اختتمت فعالياته بالرياض مؤخراً.

وأوضحت المؤسسة أن الاتفاقية ما بين المؤسسة ومايكروسوفت تهدف إلى دعم المناهج بالمحتوي الرقمي والتوسع بمجال الشهادات الاحترافية والتدريب الافتراضي والمشاركة بالمسابقات الدولية، لتنص المذكرة الثانية بين الكلية الرقمية للبنات مع إحدى أكبر شركات الاتصالات في القطاع الخاص على توظيف الخريجات والعمل على إطلاق مراكز للابتكار والابداع، مشيرةً إلى أن الاتفاقية الثالثة بين المؤسسة وهيئة الحكومة الرقمية ستعمل على تعزيز التعاون المشترك في مجال البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر من خلال رفع جودة المخرجات وتشجيع البحث العلمي ورفع الوعي وبرامج التدريب وبناء القدرات .

وأكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد سعي المؤسسة إلى تفعيل استراتيجيتها لرفع كفاءة متدربيها ومتدرباتها ليكونوا العنصر المؤهل في سوق عمل الذي يشهد تغييرات كثيرة وتطوير نوعي، من خلال مجموعة من الشراكات المهمة والفاعلة مع كافة القطاعات الخاصة والعامة في مجال التدريب التقني والمهني .

يُذكر أن الاتفاقيات تأتي ضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في خلق شراكات نوعية مع قطاعات حكومية وخاصة في التعاون والتكامل لتحقيق المستوى التقني المأمول.

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10:07ت م

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