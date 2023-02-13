السعودية اليوم / طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن عدة غارات على قطاع غزة



رام الله 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة غارات على مواقع في قطاع غزة وأطلقت عدة صواريخ، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على أراضي ومواقع شمال وجنوب القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) إن سلسلة غارات استهدفت عدة مواقع في مدينة غزة، وتحديداً جنوب غربي المدينة، وشوهدت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد.

ودوت انفجارات ضخمة بفعل القصف، الذي تسبب بأضرار في منازل وممتلكات المواطنين وبث حالة من الذعر والخوف في صفوف الأطفال.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بثلاث قذائف على الأقل موقعاً وأرضاً زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، مما تسبب بأضرار مادية دون أن يبلغ عن إصابات.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين على موقع شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأوقعت أضرارا جسيمة به.

وتحلق طائرات الاحتلال الحربية في أجواء غزة وعلى ارتفاعات منخفضة بين الحين والآخر، فيما لم تغادر طائرات الاستطلاع سماء القطاع.

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