شكرا لقرائتكم موجز “المواطن”.. 10 أحداث هامة خلال الـ24 ساعة الماضية لا تفوتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365” لقرائها الأعزاء موجزًا بأهم الأحداث المحلية التي حدثت خلال يوم أمس الأحد.

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