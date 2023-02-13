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موجز “المواطن”.. 10 أحداث هامة خلال الـ24 ساعة الماضية لا تفوتك

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شكرا لقرائتكم موجز “المواطن”.. 10 أحداث هامة خلال الـ24 ساعة الماضية لا تفوتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365” لقرائها الأعزاء موجزًا بأهم الأحداث المحلية التي حدثت خلال يوم أمس الأحد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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