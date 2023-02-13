السعودية اليوم / مصرع أربعة أشخاص جراء الفيضانات في موزمبيق



مابوتو 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في موزمبيق جراء الفيضانات التي ضربت مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر المعهد الوطني لإدارة الكوارث أن عدد الأشخاص المتضررين من الفيضانات في موزمبيق ارتفع إلى 37 ألف شخص، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ 13 ألف شخص من الغرق في المياه.

وقالت رئيسة المعهد لويزا ميكي إن 18 ألف شخص وضعوا في مراكز استقبال.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ الأربعاء الماضي في غمر آلاف المنازل في المنطقة المحيطة بالعاصمة مابوتو بالمياه، كما غمرت المياه العديد من المدارس والمنشآت الصحية.

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