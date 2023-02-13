السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة



بورت مورسباي 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر المنطقة القريبة من الساحل الشمالي لبابوا غينيا الجديدة.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط عرض 1.76 درجة جنوبا وخط طول 134.24 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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07:11ت م

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