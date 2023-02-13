اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 17ر316 نقطة، أو 14ر1% ، ليصل إلى 81ر27354 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 42ر10 نقطة، أو52ر0%، ليصل إلى 54ر1976 نقطة.

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06:30ت م

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