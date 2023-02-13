

روما 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

عزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم وذلك عقب فوزه على ضيفه كريمونيسي 3 / صفر أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة 22 من المسابقة.

وتقدم نابولي بهدف سجله نجمه خفيتشا كفاراتسيخليا في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 65 ، وفي الدقيقة 79 سجل إليف إلماس الهدف الثالث لنابولي.

ورفع نابولي رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 16 نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني والذي سيواجه سامبدرويا اليوم الاثنين، فيما تجمد رصيد كريمونيسي عند ثماني نقاط في المركز العشرين والأخير.

// انتهى //

05:20ت م

0012





كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / نابولي يعزز صدارته للدوري الإيطالي بثلاثية في كريمونيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.