شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من توني كروس عن فوز ريال مدريد بكأس العالم للأندية.. وصعوبة الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام توني كروس لاعب ريال مدريد، بالتعليق على فوز الفريق أمام نظيره الهلال السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح ريال مدريد من الفوز أمام نظيره الهلال السعودي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وحقق ريال مدريد بطولة كأس العالم للأندية، وتحقيق الميدالية الذهبية.

وقال توني كروس في تصريحات تليفزيونية: بالتأكيد، شاهدت الهلال قبل نهائي مونديال الأندية للتعرف عليه، حتى نكون أكثر استعدادا للمواجهة.

وتابع: الآن علينا العودة استعدادا لمواجهة الأربعاء أمام إلتشي بالدوري، وتفكيري منحصر في اللقاء المقبل، وبعده سنلعب السبت ضدأوساسونا ثم الثلاثاء التالي أمام ليفربول بدوري الأبطال.

وأتم عن رأيه في الدوري السعودي: هو جيد، وللأمانة أنا لا أشاهد البطولة بشكل كبير.