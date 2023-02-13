شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقترب من الرحيل عن النصر السعودي والانضمام للهلال.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، اقترب من الرحيل عن الفريق، والانتقال لصفوف الهلال.

وانضم كريستيانو رونالدو لصفوف النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر.

وقال خوسيه فليكس رئيس تحرير صحيفة ماركا الإسبانية: لم نتوقع انتصار الهلال على فلامنجو البرازيلي، ولكن الفريق برهن على تألقه بهذا الانتصار.

وأضاف: الهلال وقف صامدًا ولعب بتميّز أمام بطل أوروبا، والدوري السعودي أصبح محط أنظار الصحافة العالمية.

وتابع: مونديال كأس العالم عرف الصحافة العالمية بالكرة السعودية، والجميع يتحدث عن الهلال الآن بعد وصوله إلى النهائي.

وأشار: الهلال الأول عربيًا وآسيويًا، والكرة السعودية أصبحت الأبرز في قارة آسيا، وسعود وكنّو يستحقون الاحتراف في أوروبا.

وأتم: لا استبعد أن يرتدي كريستيانو رونالدو قميص الهلال مستقبلًا؛ مرجعًا ذلك للإرث التاريخي الذي يحمله هذا النادي.