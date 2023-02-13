رياضي / الدوري الإسباني : برشلونة يحافظ على الصدارة عقب فوزه على فياريال



مدريد 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

حافظ

ويدين برشلونة بالفضل في فوزه إلى لاعبه بيدرو غوانزاليز الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة (18) من المباراة.

وبهذه النتيجة، يرفع برشلونة رصيده إلى (56) نقطة بفارق (11) نقطة عن

وفي الجولة ذاتها، عاد أتلتيكو مدريد للانتصارات بفوزه على سيلتا فيغو بهدف دون رد سجله ممفيس ديباي في الدقيقة (89)، ليرفع رصيد الفريق إلى (38) نقطة في المركز الرابع، فيما توقف سيلتا فيغو في المركز الثالث عشر برصيد (23) نقطة.

وتعادل رايوفايكانو مع خيتافي بهدف لكل فريق ليرفع رايو رصيده إلى (33) نقطة في المركز السادس مؤقتا، وخيتافي للنقطة (19) في المركز التاسع عشر.

// انتهى //

02:17ت م

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مدريد 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسحافظ برشلونة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه فياريال بهدف دون رد، أمس الأحد ضمن الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.ويدين برشلونة بالفضل في فوزه إلى لاعبه بيدرو غوانزاليز الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة (18) من المباراة.وبهذه النتيجة، يرفع برشلونة رصيده إلى (56) نقطة بفارق (11) نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني (45) نقطة، وبالمقابل توقف فياريال في المركز الثامن برصيد (31) نقطة.وفي الجولة ذاتها، عاد أتلتيكو مدريد للانتصارات بفوزه على سيلتا فيغو بهدف دون رد سجله ممفيس ديباي في الدقيقة (89)، ليرفع رصيد الفريق إلى (38) نقطة في المركز الرابع، فيما توقف سيلتا فيغو في المركز الثالث عشر برصيد (23) نقطة.وتعادل رايوفايكانو مع خيتافي بهدف لكل فريق ليرفع رايو رصيده إلى (33) نقطة في المركز السادس مؤقتا، وخيتافي للنقطة (19) في المركز التاسع عشر.// انتهى //02:17ت م0006

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