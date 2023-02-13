شكرا لقرائتكم خبر عن رامون دياز يوجه رساله مثيرة للاعبي الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال، بتوجيه رساله للاعبي الفريق السعودي، عقب التتويج بالميدالية الفضية، في بطولة كأس العالم للأندية.

وحقق الهلال السعودي نجاحًا غير مسبوق، بتحقيق الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم.

وتعرض الهلال السعودي للهزيمة أمام نظيره ريال مدريد، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في نهائي كأس العالم للأندية.

وتحدث دياز في تصريحات تليفزيونية: نحن سعداء لما تحقق في مونديال الأندية بالمغرب، سواء لنادينا الهلال أو للكرة السعودية.

وتابع: صراحة هؤلاء الأبطال أثبتوا للعالم تطور مستوى الكرة السعودية بمقارعتهم أصعب الفرق العالمية، وأشكرهم بشدة بعدما رفعوا رأسنا وشرفونا، ونحن نفخر بهم، ونتمنى المزيد من النجاح للكرة بالمملكة.

وأتم: بكل تأكيد هذا إنجاز عظيم وكبير من هؤلاء اللاعبين، فقد قاموا بالمستحيل، وحققوا الإنجاز رغم الظروف الصعبة، والمستوى المتدني للفريق قبلها، كما نفخر بمستوى اللاعبين والشخصية القوية التي أثبتوا بها أن كرة القدم السعودية عالمية.