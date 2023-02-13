تسهيلات القروض السكنية في مؤتمر التواصل الحكومي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد مساء اليوم المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل. وسيستعرض وزير الإعلام خلال المؤتمر أبرز المستجدات وما تحقق من إنجازات، فيما يتناول وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان موضوعات متعلقة بتعزيز المعروض العقاري وتسهيلات القروض السكنية وتحسين المشهد الحضري والحالات المطرية، وغيرها من الملفات ذات العلاقة. كما سيجيب الوزيران على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الذي سينقل على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية. كما سيجيب الوزيران على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الذي سينقل على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية.

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