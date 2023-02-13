شكرا لقرائتكم خبر عمليات ميدانية سعودية لانتشال الناجين في مناطق زلزال تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم مساعداته الإغاثية والإنسانية إلى جانب الفرق المشاركة مع المركز، والتي تضم فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفريقا طبيا من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفرقا ميدانية تطوعية من جميع التخصصات.

ويعمل فريق البحث والإنقاذ السعودي عل تنفيذ عمليات ميدانية في المناطق المتضررة من الزلزال بالجمهورية التركية، وفقا لأعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين، كما يتم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية؛ ويعمل الفريق بمهنية وبانتظام من أجل تغطية أكبر عدد من المنازل المتضررة أملا بالعثور على ناجين تحت أنقاضها وتقديم الخدمات الإسعافية الضرورية لهم.

يذكر أن 6 طائرات إغاثية سعودية وصلت للمناطق المتضررة في تركيا تحمل على متنها المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

على نفس الصعيد عبرت أمس منفذ غصن الزيتون الحدودي 11 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان تحمل على متنها 104 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على ضحايا الزلزال في سوريا.

وسيشمل التوزيع عددا من المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا.

من جهتها قدمت الحكومة التركية شكرها لحكومة وشعب المملكة على جهودها الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها عقب الزلزال الذي ضرب تركيا قبل عدة أيام. وقالت في بيان رسمي «إن عددا من الطائرات التي تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية السعودية قد وصلت إلى عدد من المناطق المتضررة في تركيا، كما تعمل فرق البحث والإنقاذ السعودية جنبا إلى جنب مع الفرق التركية.

الإغاثة السعودية في سوريا:

11 شاحنة عبرت منفذ غصن الزيتون الحدودي

تحمل على متنها 104 أطنان من:







المواد الغذائية



مستلزمات الإيواء

