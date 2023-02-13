شكرا لقرائتكم خبر كفاءات نسائية لإدارة الحشود وتنظيم المصليات داخل الحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتنوع المهام التي تقدمها الوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود النسائية، في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي داخل المسجد الحرام، لتمكين قاصدات وزائرات المسجد الحرام من أداء عباداتهن بكل يسر وسهولة.

وتعمل الكفاءات النسائية على تنظيم المصليات النسائية، وتقديم التوجيه للمصليات النسائية المخصصة، حيث تنقسم مهام فرق العمل إلى توجيه المصليات إلى الأماكن المخصصة للإرشاد الديني، في حال دعت الحاجة إلى ذلك، والإسهام في تسوية الصفوف وإنهاء الملاحظات الشرعية في المصليات.

وتتضمن المهام تفويج الحشود النسائية من وإلى المطاف والمسعى، والحد من الظواهر السلبية التي تعوق حركة تفويج الحشود، بوقت مبكر قبل كل صلاة، بإشراف متواصل وتنفيذي من القياديات النسائية، إضافة إلى عملهن في القبو والممرات المؤدية إلى المصليات النسائية، وصحن المطاف، وحجر نبي الله إسماعيل، عليه السلام.

من جهة ثانية، تزود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، الأرفف والدواليب داخل المسجد الحرام بطبعات جديدة للمصحف الشريف، لوضعها في متناول قاصدي بيت الله الحرام.

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف بالمسجد الحرام سعد الندوي، أن الإدارة تزود الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من نسخ القرآن الكريم ومصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بلغات عدة منها: (الإنجليزية، الأوردية، الإندونيسية)، وإيداع التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير، حيث توزع في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام كل أسبوع، خاصة في خطبة الجمعة.

من المهام النسائية

