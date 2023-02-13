ضبط مبنى سكني لتخزين اللحوم الفاسدة بمكة

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كما ضبطت الأمانة 1850 كجم من الخضراوات و الفواكه، وذلك خلال الجولات الرقابية على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة، وتسليم المستفاد منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.من جهتها، كونت الأمانة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، لجنة مشتركة بمشاركة مرور العاصمة المقدسة لتحديد مسارات عربات الأطعمة المتنقلة (فود ترك)، إذ يأتي ذلك حرصا منها على تخصيص أفضل المواقع ومدى توافقها مع اشتراطات السلامة المرورية والشمولية في توفير هذا النشاط.
فيما تتابع الأمانة إزالة عدد من مظلات مواقف السيارات المخالفة خارج حدود الملكية، وذلك ضمن جهودها في تحقيق أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بـالعاصمة المقدسة.
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