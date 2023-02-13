شراكة بين جمعية التوحد وبلدية ألمع

ووقع عقد الشراكة رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد آل مصمع، ورئيس مجلس إدارة جمعية التوحد في رجال ألمع إبراهيم الناشبي، وحضر توقيع الاتفاقية محمد عجيم عضو مجلس إدارة جمعية التوحد.
تأتي الشراكة لتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع غير الربحي حتى تتضافر الجهود وتزيد الفاعلية في سبيل الخدمة المجتمعية.
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