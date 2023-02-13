سياسي / فوز وزير خارجية قبرص السابق كريستوليديس بالانتخابات الرئاسية



نيقوسيا 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

فاز وزير خارجية قبرص السابق نيكوس كريستودوليدس في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي أقيمت أمس الأحد لينتخب رئيسا جديدا لبلاده.

و حصل كريستودوليدس على 51.9% من الأصوات؛ بينما حصل منافسه الدبلوماسي المخضرم أندرياس مافرويانيس على 48.1% ، طبقا لنتائج الانتخابات الرسمية.

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