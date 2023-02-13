السعودية اليوم/ رئيس كاكست وأمين موهبة يفتتحان معرض "سيرن" الأول من نوعه في المملكة



الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس

افتتح معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"؛ الدكتور منير بن محمود الدسوقي، وأمين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع، اليوم، معرض المنظمة الأوروبية للبحوث النووية "سيرن"، الأول من نوعه في المملكة، بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد محمد السالم، ومعالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد أحمد السديري، وعدد من المسؤولين.

ويقام المعرض في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمقرها في برج الابتكار، بالشراكة مع وزارة الطاقة، ووزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومعرض مشكاة التفاعلي للطاقة الذرية والمتجددة.

يهدف المعرض، إلى تعزيز الشغف وإلهام الزوار في مجالات الفيزياء الحديثة، وتشجيع دراستها في المدارس المتوسطة والثانوية، وتحفيز الطلبة على مواصلة تخصصاتهم العلمية في دراسات أصل الكون والمكونات الأساس للمادة.

ويُقدّم المعرض تجارب تفاعلية لمُصادِم الهايدرون العملاق، وصوراً ثلاثية الأبعاد للمصادم، توضح أكبر وأعقد أداة علمية في العالم، توجد في مركز "سيرن"، بالإضافة إلى فيزياء الجسيمات الأولية، وأسرار الكون والقوى الفيزيائية الأساسية فيه.

وسيُصاحب المعرض جلسات حوارية وورش عمل في مجال الفيزياء النووية، تُقدَّم للمجتمع بشكل عام، وللطلاب بشكل خاص، لتحفيز فضولهم لمعرفة المزيد عن هذه المجالات ودورها في حياتهم اليومية.

ويتضمن المعرض عددًا من الفعاليات المتنوعة من أبرزها "شاهد وتعلّم"، و"التحديات العلمية"، بالإضافة إلى شاشات كبيرة توضح أهمية التجارب العلمية التي تجريها "سيرن"، كما تعرض العلاقة بين البحوث الأساسية في الفيزياء وتقنيات الحاضر.

يذكر أن المعرض سيستمر ثلاثة أشهر، وسيفتح أبوابه، يوميًا، من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 4 عصرًا، فيما سيكون المعرض مفتوحاً، خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة 9 إلى 12 مساءً، ويُمكن لطلبة المدارس، وعامة أفراد المجتمع، زيارة المعرض بالتسجيل عبر الرابط: معرض سيرن https://tickets.wafyapp.com/KACST/cern .

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