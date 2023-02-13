شكرا لقرائتكم إنشاء مدينة لوجستية إنسانية في السعودية قريبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة، د. عبدالله الربيعة، أنه سيتم إنشاء مدينة لوجستية إنسانية قريبًا في المملكة.

وقال الربيعة خلال حواره مع برنامج في العلن: إن السبب يعود لأن حجم المساعدات السعودية كبير وموقعها الجغرافي رائع.

البحر الأحمر

أضاف: أن المركز يفكر بأن يكون موقعها على البحر الأحمر بحيث تخدم جميع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية بحيث تكون قريبة من آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وفي وقت سابق، كشف الربيعة، عدد المشاركين في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، المقرر عقده يومي 20 و21 فبراير الجاري.

وقال: إن المؤتمر سيشارك فيه أكثر من 70 دولة للاستفادة منه، حيث أصبح وجهة لكل خبراء العمل الإنساني.

العمل الإنساني

وأضاف المشرف على المركز، أن المنتدى سيتناول جميع الموضوعات التي تهم العمل الإنساني سواء كان ميدانيًّا أو من خلال الشراكة بين الدول، متابعًا: لدينا طلبات من قيادات العمل الإنساني في دول غربية للمشاركة في جلسات المنتدى.