اخبار السعوديه

4 خدمات جديدة للأحوال المدنية عبر أبشر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم 4 خدمات جديدة للأحوال المدنية عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

طريف وعرعر تسجلان أدنى درجة حرارة عند صفر مئوية

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت منصة أبشر تقديم 4 خدمات جديدة للأحوال المدنية مقدّمة إلكترونيًّا عبر المنصة.

قد يهمّك أيضاً

وأوضحت المنصة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الأحد، أن الخدمات الجديدة تتمثل في خدمة توصيل الهوية الوطنية للإصدار الأول، تفعيل بطاقة الهوية الوطنية، استخدام تقنيات حديثه لرفع الصورة، في خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر، خدمة بياناتي المطورة.

رؤية 2030

وعن أهداف هذه الخدمة، أشارت إلى أنها تأتي للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحقيق أهداف وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية مؤتمنة وذات كفاءة عالية، وتسهيل تنفيذ الخدمات على المواطنين والمواطنات.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا