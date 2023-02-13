شكرا لقرائتكم 4 خدمات جديدة للأحوال المدنية عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت منصة أبشر تقديم 4 خدمات جديدة للأحوال المدنية مقدّمة إلكترونيًّا عبر المنصة.

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وأوضحت المنصة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الأحد، أن الخدمات الجديدة تتمثل في خدمة توصيل الهوية الوطنية للإصدار الأول، تفعيل بطاقة الهوية الوطنية، استخدام تقنيات حديثه لرفع الصورة، في خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر، خدمة بياناتي المطورة.

رؤية 2030

وعن أهداف هذه الخدمة، أشارت إلى أنها تأتي للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحقيق أهداف وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية مؤتمنة وذات كفاءة عالية، وتسهيل تنفيذ الخدمات على المواطنين والمواطنات.