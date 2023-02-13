شكرا لقرائتكم جهد متواصل للفريق السعودي بعد سماع صرخة طفل تحت أنقاض زلزال تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشر الإعلامي فيصل العبدالكريم على حسابه الرسمي بموقع تويتر، لقطات لجهود فريق الإنقاذ السعودي للبحث عن أشخاص على قيد الحياة بعد مرور 6 أيام على فاجعة الزلزال، فلا يزال الأمل موجودًا خاصة بعد سماع صرخة طفل تحت الأنقاض.

ونقل فيصل عن أحد الشهود، حيث قال: كتب أحد شهود العيان اليوم على سماع صوت صرخة طفل تحت الأنقاض في مبنى منهار في مدينة غازي عنتاب تباشره قوات الإنقاذ والبحث السعودية، ويبذل أبطالنا في الدفاع المدني الغالي والنفيس لمحاولة الوصول له مع أجهزة تقنية فائقة الحساسية، مضيفًا: لا زال البحث جاريًا حتى الآن.

خطط عملية وعلمية

وقد غادر أول أمس فريق البحث والإنقاذ للمشاركة في إغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للمشاركة في أعمال الإغاثة الإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال التي ألمّت بالشعبين السوري والتركي؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله-، ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ووصل فريق البحث والإنقاذ إلى تركيا مجهزًا بالآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، وباشر أعماله وفق خطط عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معها بالطرق المثلى للإسهام في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.