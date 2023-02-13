بحث مستقبل التصميم بعرض أحدث الرؤى والأفكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز التواصل الفعال مع المجتمع وتبادل وجهات النظر، عقدت هيئة فنون العمارة والتصميم لقاء افتراضيا مفتوحا بعنوان «مستقبل التصميم»، مع المهتمين والمختصين والممارسين في قطاعات التصميم، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان.

واستهلت الدكتورة السليمان اللقاء بتعريف للقطاع، الذي هو تعبير إبداعي يتمثل في البيئة المبنية والمنتجات والتواصل البصري، ويحمل قيمة جمالية وعملية، ويشمل قطاعات العمارة والتصميم الداخلي والتخطيط والتصميم الحضري، وعمارة البيئة والتصميم الجرافيكي والتصميم الصناعي، وما يرتبط بهذه القطاعات من مهن، ومنتجات، وأنشطة، وخدمات.

وأوضحت أن الهيئة تسعى إلى تحسين المواد البحثية، واستقدام أحدث الرؤى والأفكار في مجال فنون العمارة والتصميم، خلال دعم المؤسسات الأكاديمية في المجال، والعمل على إتاحة مزيد من فرص الوصول إلى البرامج التعليمية والتطوير المهني المستمر، لتحسين جودة القطاع وقدرته التنافسية.

وأكدت اهتمام الهيئة البالغ بإقامة فعاليات تواصل في مجال فنون العمارة والتصميم، لتوفير فرص جديدة للتواصل والربط بين المهنيين السعوديين في مجال فنون العمارة والتصميم، للإسهام في تطوير قطاع العمارة والتصميم، ورفع جودة مخرجات القطاع.

واستعرضت خلال حديثها أيضا مبادرات الهيئة الحالية والقادمة وهي: مبادرة ديزايناثون، ومسابقة تصميم مقعد، ومسابقة حروف الوطن، والمقالة الإبداعية، إضافة إلى بينالي حي جميل في مدينة جدة، ودليل الباحثين والخبراء والفنيين، والمشاركة في بينالي البندقية للعمارة 2023.

مبادرات أطلقتها الهيئة

