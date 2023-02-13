برامج لتنمية بحوث العلوم الطبية في جامعة نورة

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وعقد المركز عددا من الورش والمحاضرات التدريبية في مجال أبحاث العلوم الطبية، منها: ورشة بعنوان: (علامات التكرار الترادفية القصيرة في التشخيص)، ونظمت محاضرة بعنوان: (نظرة عامة على البنوك الحيوية البحثية: التسهيلات والخصوصية والأمن)، وورشة (مبادئ عمل المجهر الإلكتروني النافذ من المعالجة إلى التصوير). وعمل المركز على ورشة بعنوان (نظام تحديد البكتيريا واختبار الحساسية)، إضافة إلى ورشة (تقنيات زراعة الخلايا ذات الأشكال الثلاثية الأبعاد الكروانية).من جانب آخر، عقد المركز ورشة تدريبية في مجال منهجية البحث العلمي، تحت عنوان: (أساسيات تصميم طرق تطبيق البحوث العلمية)، هدفت إلى تمكين المشاركين من التمييز بشكل صحيح بين أنواع مختلفة من تصاميم البحث، وتطبيق الاختيار المناسب لأبحاثهم المستقبلية.
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