شكرا لقرائتكم خبر وظائف في الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ودعت الراغبين في التقديم على هذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني job.wsmod.gov.sa ، علما أن التقديم متاح في الفترة 21-23 رجب 1444هـ.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات عن وظائف شاغرة في عدد من مناطق المملكة، بمسمى مراقب مخزون، وأمين مستودع، وأمين مستودع فني، وذلك على بند التشغيل، وسلم الموظفين العام المستثناة من المسابقة.ودعت الراغبين في التقديم على هذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني job.wsmod.gov.sa ، علما أن التقديم متاح في الفترة 21-23 رجب 1444هـ.

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف في الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.