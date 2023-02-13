تطوير خدمات ذوي الإعاقة وتمكينهم مع 10 شركاء استراتيجيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع 10 شركاء استراتيجيين من الجهات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم في المجتمع، إلى جانب الاستماع إلى مقترحاتهم لتقديم الدعم لهم، إذ أشار وزير الموارد المهندس أحمد الراجحي إلى توقيع 20 اتفاقية لتدريبهم وتأهيلهم.

تأهيل وتوجيه اجتماعي

وذكر الوزير خلال افتتاحه أمس أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لمزدوجي الاستثنائية «الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة»، والذي تنظمه جمعية الإرادة بالشراكة مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وبرنامج جودة الحياة على مدى 3 أيام، لبحث العلاقة بين الإعاقة والموهبة والإبداع؛ تحت شعار «استثنائي بإعاقتي»، بحضور وزير الشؤون البلدية القروية والإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة أطلقت الأسبوع الماضي منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، كما أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ 30 ألف ريال؛ لتأهيل المنازل وتحوير العربات بما يتناسب مع طبيعة كل إعاقة، كذلك تم إطلاق «مبادرة مواءمة»؛ بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة لهم، مشيرا إلى أن 102 ألف موظف وموظفة من الأشخاص ذوي الإعاقة يعملون حاليا في القطاعين العام والخاص.

مساعد الظل

وأضاف أنه تم إطلاق برنامج «مساعد الظل» من خلال توفير أشخاص يتم تدريبيهم بشكل احترافي لتطوير مهارات ومعارف الأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم لسوق العمل، كذلك إطلاق 3 مشاريع تسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل: برامج التدريب والتأهيل، والتمكين المهني، والرقابة والالتزام، موضحا أن الوزارة تقدم خدمات التأهيل الشامل في 36 مركزا على مستوى المملكة، وتخدم 6860 مستفيدا ولا يوجد قوائم انتظار، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية النهارية في 290 مركزا لعدد 22,600 مستفيد، ولا يوجد قوائم انتظار.

توسع في الجمعيات

وأشار إلى تأمين الأجهزة المعينة خلال عام 2022 لنحو 36 ألف مستفيد، وتم صرف 68 ألف جهاز بقيمة 70 مليون ريال، كذلك تقدم الوزارة خدمات الإعفاء من رسوم التأشيرات، وخدمات بطاقة «تسهيلات»، وإصدار عدد من الأدلة الإرشادية والتوعوية المتعلقة بالإعاقة.

وأكد أن الوزارة ستعمل على التوسع في عدد الجمعيات المختصة في مجال الإعاقة والبالغ عددها حاليا 86 جمعية، إلى جانب التوسع في خدمة التدريب والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال عقد شراكات مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص.

أبرز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة:

