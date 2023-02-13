مسلسل كرتوني لاختبار معلومات الأطفال الصحية

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وتأتي الورشة بهدف اختبار أولى حلقات البرنامج في نسخته الجديدة، والتي تم بناؤها بشكل علمي باستشارة مختصين في كافة المجالات التي تعنى بالطفل، حيث تم تحديد الأولويات الصحية للطفل وتطعيمها في حلقات برنامج كرتوني هادف يحمل سلوكيات صحية وقيم المجتمعات الخليجية التي يحتاجها الطفل، ويأتي ذلك تحقيقا لأهداف مجلس الصحة الخليجي في إطار رفع الوعي في المجتمعات الخليجية والبحث عن الوصول الكبير للمعلومات الصحيحة المبنية على دراسات وأبحاث بإشراف خبراء ومختصين.يذكر أن هذه الورشة تعد الخامسة لبرنامج سلامتك الكرتوني للأطفال، حيث سبقتها ورشة عمل لحلقات ومواضيع مختلفة كانت في الإمارات والمملكة وسلطنة عمان والكويت.
أهداف الورشة
- اختبار أولى حلقات البرنامج في نسخته الجديدة.تم بناؤها بشكل علمي باستشارة مختصين في كافة المجالات.
- تم تحديد الأولويات الصحية للطفل وتطعيمها في حلقات البرنامج.
- المسلسل يحمل سلوكيات صحية وقيم المجتمعات الخليجية.
- الوصول للمعلومات الصحيحة المبنية على دراسات وأبحاث.
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